Ein Autofahrer und sein Beifahrer wurden am Montag bei einem Unfall leicht verletzt. Laut Polizei befuhr ein 18-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit seinem Wagen die L 493 zwischen Vorderweidenthal und Silz. In einer Linkskurve kam er auf den Grünstreifen. Er versuchte, sein Auto zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Vermutlich übersteuerte er dabei und überschlug sich mehrmals. Das Auto blieb an einem Baum liegen. Beide Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht.