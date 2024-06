Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am späten Dienstagnachmittag im Horstring in Landau schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der junge Mann mit seiner Maschine hinter einem VW her. Um wenden zu können, steuerte dessen Fahrerin zunächst den Fahrbahnrand an und fuhr in großem Bogen auf die Gegenspur. Den nachfolgenden Verkehr hatte sie dabei nicht im Blick. Damit sah sie auch nicht, dass der 16-Jährige auf seiner Kawasaki zum Überholen ansetzte, und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Sturz erlitt der junge Mann einen Oberschenkelbruch, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sowohl das Motorrad als auch das Auto wurden stark beschädigt, die Polizei schätzt den Sachschaden auf 15.000 Euro.