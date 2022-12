Am Samstagabend ist ein 28-jähriger Autofahrer mit einem Zug kollidiert. Wie die Polizei berichtet, war der Herxheimer gegen 21.15 Uhr auf der Schlossstraße in Richtung Zweibrücker Straße unterwegs. Nach ersten Ermittlungen missachtete er das rote Lichtsignal am Bahnübergang und umfuhr die Schranke. Beim Überqueren kam es dann zur Kollision mit der kreuzenden Regionalbahn. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Laut Polizeibericht entstand allerdings ein Sachschaden am Auto und an der Bahn. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde außerdem ein weiterer Pkw beschädigt. Da die Beamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Auch seinen Führerschein musste der 28-Jährige abgeben. Die Bahnstrecke war im Zuge der Unfallaufnahme für rund 90 Minuten gesperrt.