Nach Angaben der Polizei hat am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr eine Rotte Wildschweine in der Breitwiesenstraße/L519 in Burrweiler die Fahrbahn gewechselt. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit ihrem Fahrzeug mit einem der Tiere. Unbeeindruckt flüchteten alle Tiere dann in Richtung Kaltenbach. Ob durch den Zusammenstoß ein Tier verletzt wurde, steht derzeit nicht fest. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von mehr als 1500 Euro.