Ein 35-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall auf der B38 bei Impflingen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam er Richtung Landau fahrend in einer Rechtskurve von der Straße ab und landete im Grünstreifen. Das Auto kollidierte nach 70 Metern im Grünstreifen mit einem Baum. Der Fahrer wurde sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Schaden in Hühe von 5000 Euro – wirtschaftlicher Totalschaden, berichtet die Polizei.