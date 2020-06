Drei Männer im Alter von 27, 30 und 32 Jahren waren in der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht in einem weißen Peugeot 407 in Landau unterwegs. Alle drei hatten laut Polizei zu tief ins Glas geschaut, einer von ihnen saß am Steuer und fuhr das Auto beim Landauer Fort in den Graben. Er hatte die Kurve übersehen. Als die Polizei eintraf, bezichtigte jeder den anderen, der Fahrer gewesen zu sein. Daraufhin nahm die Polizei Blutproben. Das Ergebnis: Keiner der drei Männer war fahrtüchtig gewesen. Sie hatten 0,97, 1,32 und 1,58 Promille Alkohol im Blut. Der 32-Jährige mit 1,32 Promille hatte außerdem eine geringe Menge Cannabis dabei und auch intus, wie ein Schnelltest auf Drogen ergab. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise auf den Fahrer des weißen Peugeot mit Landauer Kennzeichen geben können, sich unter Telefon 06341 2870 zu melden.