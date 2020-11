Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 18 Uhr einen Unfall in der Landauer Arbotstraße verursacht und ist dann einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam der Unfallflüchtige vermutlich aus Arzheim und war unterwegs in die Innenstadt. Auf seinem Weg streifte er ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Der Schaden liegt bei rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.