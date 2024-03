Das Auto eines 29-Jährigen ist am Samstag gegen 12.50 Uhr auf der B10 in Höhe Landau Nord in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der junge Mann während der Fahrt dunklen Qualm aus der Lüftung. Er fuhr ab und stoppte sein Auto auf der L512. Als er die Motorhaube öffnete, kam ihm eine Stichflamme entgegen. Er löschte das Feuer umgehend mit einem Feuerlöscher. Die hinzugerufene Feuerwehr kümmerte sich um den Brandschutz. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt.