Glück im Unglück hatte am Freitagnachmittag ein 64-jähriger Autofahrer. Gegen 16.45 Uhr fuhr der Mann von Freimersheim aus auf die L507 in Richtung Großfischlingen. Im Bereich der Kreuzung mit der L540 hatte er nach eigenen Angaben einen „Blackout“ und fuhr ungebremst geradeaus über die Kreuzung in den Weinberg. Erst nach etwa 300 Metern kam das Fahrzeug zum Stillstand. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet, wie es im Bericht weiter heißt. Am Fahrzeug sowie an einzelnen Reben entstand jedoch ein nicht geringer Sachschaden.