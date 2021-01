Ein Peugeot-Fahrer ist am Sonntag gegen 7.30 Uhr auf der Autobahn-Auffahrt Landau-Nord gegen die Schutzplanke gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 39-Jährige aus Dammheim kommend auf die A65 in Richtung Karlsruhe auffahren. In der Kurve übersteuerte er sein Auto, drehte sich anschließend um die eigene Achse und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Schaden ist laut Polizei gering, der Fahrer blieb unverletzt.