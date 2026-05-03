Ein Auto hat in Pleisweiler-Oberhofen einen 16-jährigen Radfahrer erfasst, der Fahrer ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall am Samstag gegen 12.15 Uhr auf einem Feldweg zwischen Bad Bergzabern und Pleisweiler-Oberhofen oberhalb des Lidl-Markts. Der Jugendliche fuhr in Richtung Pleisweiler-Oberhofen, als ein von links kommendes Auto ihn im Bereich einer Kreuzung erfasste. Der unbekannte Fahrer fuhr in Richtung Bad Bergzabern weiter, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Die Polizei Bad Bergzabern sucht Zeugen.