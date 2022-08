Eine hohe Rauchsäule war am Sonntagabend nahe Oberotterbach zu sehen. Was war passiert? Laut Polizei war ein Autofahrer auf dem betonierten Feldweg zwischen Steinfeld und Oberotterbach unterwegs. Gegen 19.30 Uhr stellte er auf Höhe des Rotackerwegs plötzlich eine Rauchentwicklung im Frontbereich des Fahrzeuges fest. Als er nachschauen wollte, entzündete sich der Wagen plötzlich und stand in kurzer Zeit im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte durch einen schnellen und massiven Einsatz das Fahrzeug löschen und einen Flächenbrand auf den umliegenden Feldern verhindern. Der Brandschaden am völlig ausgebrannten Auto dürfte zwischen 8000 und 10.000 Euro liegen.