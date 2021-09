Eine 79-Jährige hat am Dienstagnachmittag in Annweiler beim Wenden ihr Auto an der Queich auf eine Treppe aufgesetzt. Passanten sind der Frau sofort zu Hilfe geeilt und haben das Auto bis zum Eintreffen der Feuerwehr festgehalten, um ein Umkippen zu verhindern. „Die Passanten haben sehr gut reagiert“, sagt Hauptkommissar Norbert Memmer von der Annweilerer Polizeiwache. So ist weder Schaden an Auto noch an der Treppe entstanden. Die Frau habe ihm gegenüber angekündigt, ihren Führerschein abzugeben, berichtet Memmer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe die Frau keine weiteren Konsequenzen zu befürchten.