Die Polizei sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 22 Uhr in Landau, bei dem sich ein 17-jähriger Rollerfahrer verletzt hat. Nach Angaben der Polizei begegneten sich in der Reduitstraße ein Motorroller und ein Personenwagen. Der unbekannte Autofahrer soll durch seine rücksichtslose Fahrweise den Jugendlichen zum Ausweichen gezwungen haben, wobei er stürzte. Der Autofahrer fuhr einfach von der Unfallstelle davon. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.