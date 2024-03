Ein in der Landauer Thomas-Nast-Straße geparktes Auto ist am Donnerstag gegen 23.50 Uhr ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ist die Brandursache noch unklar. Zwei in der Nähe geparkte Autos sind durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden liegt laut Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinweise an die Landauer Kriminalpolizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau.k1@polizei.rlp.de.