Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Landauer Straße in Annweiler hat am Samstagmittag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen, Grund für das Feuer war vermutlich ein technischer Defekt. Der Sachschaden wird auf mehr als 20.000 Euro beziffert.