Ein Auto ist am Montag gegen 19.30 Uhr im Kreuzungsbereich Dörrenbergstraße/Weißenburger Straße in Landau ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wartete ein 22-jähriger Autofahrer an der Ampel, als sein Pkw zu brennen anfing. Der junge Mann konnte das Auto rechtzeitig und unverletzt verlassen. Das Auto brannte im vorderen Bereich völlig aus. Ursache war wahrscheinlich ein technischer Defekt im Motorraum. Die Kreuzung war für die Dauer der Löscharbeiten teilweise gesperrt.