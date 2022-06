Eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Hochstadt und Freimersheim verletzt worden. Die junge Frau kam aus Richtung Hochstadt angefahren. In einem Kurvenbereich musste sie einem unbekannten Autofahrer ausweichen, weil dieser die Kurve schnitt. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad, stürzte und zog sich Schürfwunden zu. Der Autofahrer machte sich aus dem Staub, ohne sich um die verletzte Kradfahrerin zu kümmern. An ihrem Zweirad entstand Sachschaden von über 1000 Euro. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die unter Telefon 06323 9550 Hinweise auf den unbekannten Autofahrer geben können.