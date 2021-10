Unbekannte haben am Mittwoch auf dem Parkplatz des Sandwiesenweihers eine geparktes Auto aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen 13 und 15 Uhr mit einem Stein die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Handtasche, die auf dem Beifahrersitz abgelegt war, gestohlen. In der Tasche befanden sich Schlüssel sowie diverse Papiere. Die Polizei appelliert in die Zusammenhang: „Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im geparkten Fahrzeug liegen.“ Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.