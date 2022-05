Im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch 16.30 Uhr ist in ein Auto auf dem Mitfahrerparkplatz am Bordmühlweg eingebrochen worden. Laut Polizei wurde an dem Dacia mit RP-Kennzeichen die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06323 9550 in Verbindung zu setzen.