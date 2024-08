Die Polizei Edenkoben sucht nach einem Autofahrer, der sich am Freitag auf der A65 gefährlich verhalten hat. Im Polizeibericht ist von einem grob verkehrsrechtlichen Fehlverhalten die Rede. Gegen 15.25 Uhr befuhr ein 31-Jähriger die A65 aus Landau kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen, als ihn ein weißer VW mit SÜW-Kennzeichen rasant rechts überholte und nur äußerst knapp vor ihm wieder nach links einscherte, berichtet die Polizei. Beide Fahrzeuge hätten im Anschluss die Autobahn an der Anschlussstelle Neustadt-Zentrum verlassen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst von dem Fahrzeug gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.