Ein 71 Jahre alter Pkw-Fahrer hat am Samstag gegen 10.30 Uhr einen Unfall verursacht, bei dem ein 65-Jähriger Verletzungen im Schulterbereich erlitt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Verursacher aus einem Feldweg bei Dierbach auf die Landstraße 544 zwischen dem Kreisel Barbelroth und Steinfeld. Dort übersah er einen 65 Jahre alten Pkw-Fahrer, der nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen rund 10.000 Euro, so die Polizei. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.