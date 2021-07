Das hätte auch noch schlimmer enden können. Leicht verletzt wurde am Freitag gegen 22 Uhr ein 31 Jahre alter Mann, der unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln auf der B48 von Annweiler kommend in Richtung Wernersberg fuhr. Weil er zu schnell unterwegs war und über 1,9 Promille hatte, kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, dieses überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stehen, wie die Polizei berichtet. Zudem gab er zu, Cannabis konsumiert zu haben, und er räumte ein, überhaupt keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Der Wagen erlitt einen Totalschaden. Der Fremdschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der junge Mann wurde mit diversen Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, teilt die Polizei mit.