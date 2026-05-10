Ein Auto ist auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in einem Weinberg überschlagen. Nach Angaben der Feuerwehr passierte der Unfall in der Nacht zum Sonntag. Zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Edenkoben kam der VW Golf nach rechts von der Autobahn ab, querte einen parallel verlaufenden Wirtschaftsweg, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die zwei Insassen verließen laut Feuerwehr das Auto selbst. Der Rettungsdienst brachte beide zur Abklärung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sperrte die Fahrbahn für den Einsatz zwischen 2.27 bis 4.37 Uhr halbseitig.