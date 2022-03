Alkohol am Steuer und zu schnell unterwegs – das führte am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall bei Eußerthal. Wie die Polizei berichtet, war ein 21-jähriger Autofahrer auf der L505 in Richtung Eußerthal unterwegs, als er kurz nach 5 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Das Auto kam 30 Meter neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Ersthelfer konnten den Autofahrer auf dem Wagen befreien. Der verletzte junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. In seinem Fahrzeug fand die Polizei Betäubungsmittel. Gegen den 21- Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.