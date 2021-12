Totalschaden am Auto und ein leicht verletzter Fahrer – das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf der L545. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines Peugeot von Steinfeld kommend in Richtung Bad Bergzabern unterwegs. Nach dem Auslauf einer Rechtskurve kam der 25-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich mehrmals und blieb abseits der Straße auf der Seite liegen.