Ein Auto hat sich auf der A65 bei Edenkoben in Richtung Ludwigshafen überschlagen. Nach Angaben der Polizei wechselte der Fahrer eines blauen Kleinwagens am Dienstag gegen 17.05 Uhr in Höhe der Auffahrt Edenkoben auf die linke Spur und stieß mit einem Auto auf der linken Spur zusammen. Der 41 Jahre alte Fahrer verlor die Kontrolle, drehte sich, überschlug sich und kam an der Mittelleitplanke zum Stehen. Er erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Am anderen Auto entstand leichter Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Die linke Spur war bis zur Bergung des Autos 45 Minuten gesperrt.