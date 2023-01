Die Chefredaktion der RHEINPFALZ hat die Lokalredakteure Judith Hörle und Falk Reimer aus Landau mit Redaktionspreisen – Reportage, Recherche und Multimedia – bedacht. Hörle belegte einen der beiden ersten Plätze beim Multimediapreis. Ausgezeichnet wurde sie für ihren Bericht, das Video und den Podcast über einen Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze, den Bericht mit Video über „Outdoor Escape“ im Pfälzerwald, was laut Chefredakteur Michael Garthe mittlerweile als Lehrmaterial verwendet wird, und die Berichterstattung in Wort und Bild über das Bootcamp der Bundespolizei in Bad Bergzabern. Der zweite erste Platz ging übrigens an die in Landau lebende Rebecca Singer für den siebenteiligen Podcast zur Flugtagkatastrophe: „Die Katastrophe von Ramstein“. Singer arbeitet in einem Team in Ludwigshafen, das Themen entwickelt, die viele Leser interessieren.

Einen Sonderpreis der Chefredaktion erhielt Falk Reimer für seine mehrteilige Berichterstattung über den Kontakt zwischen dem Herxheimer Metzger Walter Adam und dem damaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk. Adam hatte Melnyk Leberwurst nach Berlin geschickt, nachdem der die Redensweise von der beleidigten Leberwurst im Zusammenhang mit Kommentaren in Deutschland zu Äußerungen von ihm verwendet hatte. Später hatte der Botschafter den Metzgermeister nach Berlin eingeladen.