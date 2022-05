Das Hotel Julius in Hainfeld zeigt die Ausstellung „Eine runde Sache“ mit Objekten der Filzgestalterin Claudia Fischer. Sie experimentiert mit verschiedenen Materialien, um den Filz in einer anderen Sichtweise zu präsentieren. Alles dreht sich um den Kreis. Die Essenerin ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Handwerk-Kunst-Design in Nordrhein-Westfalen. Sie hat bereits an mehreren Ausstellung im In- und Ausland teilgenommen. Die Ausstellung kann nach telefonischer Absprache unter 06323 9138755 besichtigt werden.