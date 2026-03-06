Der Tonnentausch ist abgeschlossen, alte Gelbe Tonnen sind in allen Bezirken eingesammelt. Laut der Mitteilung des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs erfolgte der Tonnentausch wegen des Dienstleisterwechsels im Auftrag der Dualen Systeme. Nach der flächendeckenden Einsammlung durch die Firma Prezero würden verbliebene Einzelfälle gesammelt disponiert und bis Mitte März abgearbeitet. Aktuell würden noch rund 20 Reklamationen vorliegen, wo die alten Tonnen zum vorgesehenen Abholtermin nicht bereitstanden. Betroffene Haushalte sollten sich bis spätestens 13. März melden, da die verbleibenden Reklamationen gebündelt am 16. März abgefahren werden sollen. Reklamationen können telefonisch unter 07272 70050 oder per E-Mail an auftrag.ruelzheim.de@prezero.com mit Straße und Hausnummer gemeldet werden.