Die Wanderausstellung „Der gescheiterte Friede. Die Besatzungszeit 1918-1930 im heutigen Rheinland-Pfalz“ gastiert noch bis 28. Oktober im Landauer Museum für Stadtgeschichte. Die Ausstellung soll die vielfältigen Belastungen, unter denen Deutschland und Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg litten, aber auch die versöhnlichen Entwicklungen in dieser Zeit aufzeigen, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Stadtmuseum hat das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz und die Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz mit Quellen aus Landau unterstützt, informiert Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer. Interessierte können die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Museums Landau in der Maximilianstraße 7 besuchen.

Geöffnet

Montags bis mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr sowie am ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 bis 17 Uhr.