Den Abschluss der Veranstaltungsreihe „Brot und Rosen“ bildet die Vernissage der Wanderausstellung „Aus dem Schatten ins Licht – Starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“, die am Mittwoch, 18 Uhr, im Museum unterm Trifels in Annweiler eröffnet wird. Gezeigt werden Frauen mit Bezug zur Pfalz, die im Laufe der Jahrhunderte Großes geleistet haben. Zu sehen sind Collagen, Fotos, Gemälde, Stiche und Kurzporträts 23 bedeutender Frauen, etwa von Hildegard von Bingen, Hedwig Kömmerling-Fitzler und Edith Stein. Flankiert wird die Ausstellung mit zeitgenössischen Kostümen. Eine Anmeldung unter Telefon 06346 301107 oder per E-Mail an gleichstellung@annweiler.rlp.de ist erforderlich. Die Ausstellung kann dann täglich bis 1. November besucht werden.