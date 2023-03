Eine Wanderausstellung soll kommende Woche an der Integrierten Gesamtschule (IGS) aufzeigen, welch schwerwiegende gesundheitliche Folgen der Alkoholkonsum in der Schwangerschaft für das Ungeborene haben kann. Eine Folge kann das Fetale Alkoholsyndrom (FASD) sein. „Zero Alkoholkonsum in der Schwangerschaft“ lautet der Titel der Schau, die das Caritas-Zentrum Landau dank finanzieller Unterstützung der bischöflichen Stiftung in Kooperation mit der IGS in deren Räumen ausrichtet. Zielgruppe sind Schüler aus Landau und Umgebung, die Ausstellung steht allerdings auch allen anderen Interessierten offen. Ein begehbares Kuppelzelt, welches die Gebärmutter nachstellt, verdeutlicht die Zeit der Schwangerschaft aus Sicht des Kindes, an weiteren Stationen wird Wissenswertes zu diesem Thema vermittelt. Die Eröffnung ist am Montag um 17 Uhr, dann ist auch eine Gesprächsrunde mit Fachkräften, Pflege- und Adoptivmütter sowie einer betroffenen Mutter vorgesehen. Dienstag gibt es ab 16 Uhr weitere Vorträge. Auch am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag ist die Ausstellung zugänglich. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es auf der Webseite des Caritas-Zentrums Landau.