Die Ausstellung NS-Psychiatrie in der Pfalz des Pfalzklinikums am Standort Klingenmünster heißt ab Mittwoch, 1. Juli wieder Besucher willkommen – mit gewissen Hygienevorgaben. Unter anderem gelten die üblichen Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Zudem ist der Besuch nur mit Voranmeldung möglich; die Personenzahl in den Räumen des Dokumentationszentrums ist auf neu beschränkt. Eine Einbahnstraßen-Markierung führt durch die Ausstellung. Das Dokumentationszentrum war aufgrund der Corona-Pandemie im März geschlossen worden. „Wir freuen uns, die Ausstellung jetzt wieder für Gäste zugänglich machen zu können“, sagt die neue Vorsitzende des Gedenkausschusses Rita Becker-Scharwatz. Die Ausstellung ist zu den gewohnten Zeiten mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr oder nach individueller Absprache geöffnet.