Die Ausstellung „Anders wohnen, besser leben“ zeigt die Potenziale und die Vielfalt gemeinschaftlichen Wohnens auf, teilt die Kreisverwaltung mit. Landrat Dietmar Seefeldt lädt alle Interessierten zur Eröffnung der Ausstellung am Sonntag, 21. Januar, um 11 Uhr ins Kreishaus an der Kreuzmühle 2 in Landau ein. Der Eintritt ist frei.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat diese Ausstellung vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen ausgeliehen und zeigt sie in ihren Räumlichkeiten. Nach der Vernissage ist sie noch bis einschließlich 16. Februar zu diesen Öffnungszeiten zu sehen: montags bis mittwochs 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, donnerstags 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr und freitags 9 bis 12 Uhr.