Im Landauer Museum für Stadtgeschichte in der Maximilianstraße ist von 8. November bis 16. Januar die Ausstellung „Nanu? Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz. Gestern und heute“ zu sehen.

Unter dem Motto Wissen schafft Akzeptanz möchte die Wanderausstellung Aufklärung leisten und gleichzeitig die historischen Entwicklungen und regionalen Besonderheiten in der Pfalz aufzeigen. Warum „Nanu“? Das Nanu war eine queere Diskothek in Kaiserslautern, die in den 1980er- und 1990er-Jahren Gäste aus dem südwestdeutschen Raum anzog, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Immer noch Vorurteile

Und auch wenn der menschenverachtende Paragraf 175, der männliche Homosexualität unter Strafe stellte, mittlerweile längst abgeschafft ist und es seit 2017 die „Ehe für alle“ gibt, existieren bis heute Vorurteile und unrealistische Vorstellungen vom Leben lesbischer, schwuler, bisexueller, trans- und intergeschlechtlicher Menschen.

Die Ausstellung ist ein gemeinsames Projekt des Historischen Vereins Zweibrücken, des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde Kaiserslautern sowie des Stadtmuseums Zweibrücken.