Die Ortsgemeinde und Pfarrgemeinde St. Sebastian laden am Wochenende in Zusammenarbeit mit der Donaudeutschen Landsmannschaft zur Ausstellung „Donauschwäbische Kultur und Geschichte“ ins Dorfgemeinschaftshaus in Böbingen ein. Auf 16 Tafeln werden anhand Fotos und Begleittexte Erinnerungen an die alte Heimat, die Vertreibung und Flucht, aber auch die freudigen Momente des Anfangs eines neuen Lebens in einer neuen Umgebung wach. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag um 17 Uhr durch Ortschef Stefan Werner, Pfarrer Hermann Macziol und den Vorsitzenden der Donaudeutschen, Josef Breinich.