Die Ausstellung „Meer & Mehr“ mit Gemälden von Renate Oehlschlägel ist ab Freitag bis Dienstag, 19. April, in der Landauer Stadtbibliothek zu sehen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Auf ihren großflächigen Öl- und Acrylbildern zeige die aus Thüringen stammende und seit 2012 in Landau lebende freischaffende Künstlerin die Farbenpracht von Meeres- und Küstenlandschaften. Blumenmotive und Stillleben zaubere sie mit Aquarell, Tusche oder Pastellstiften aufs Papier.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 19 Uhr. Für die Vernissage ist eine Anmeldung entweder per E-Mail an stadtbibliothek@landau.de oder telefonisch unter 06341 134321 erforderlich.