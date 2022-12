Die Künstlerinnen Elvi und Iris Beiner präsentieren ihre abstrakten modernen Bilder für ein Kunstwochenende in Landau im Alten Kaufhaus. Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, jeweils 13 bis 19 Uhr, laden die Schwestern, die ihr Atelier in Herxheim haben, aus Anlass des Thomas-Nast-Nikolausmarkts zu einer Ausstellung mit 40 Werken im Groß- und Kleinformat ein. Der Eintritt ist frei.

Info



www.atelier-beiner.de