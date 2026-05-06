550 Millionen Jahre alte Spuren bis zur Eiszeit: Das Museum unterm Trifels in Annweiler zeigt Fossilien – vom Ichthyosaurier-Schädel bis zu Megalodon-Zähnen.

Fossilien aus der Pfalz und aus aller Welt stehen ab Dienstag, 12. Mai, im Museum unterm Trifels im Mittelpunkt: Dann eröffnet die neue Ausstellung „Fossilien – Eine spannende Reise durch die Erdgeschichte“. Zu sehen ist die Schau bis Montag, 2. November.

Die Ausstellung spannt den Bogen von Resten der ersten mehrzelligen Lebewesen, die 550 Millionen Jahre alt sind, bis zu Exponaten aus der letzten Eiszeit. Gezeigt werden unter anderem Versteinerungen von Fischen und Insekten aus dem bayrischen Solnhofen, ein Ichthyosaurier-Schädel und Ammoniten von der Schwäbischen Alb, Zähne von Megalodon aus den USA sowie kleine Schwimmsaurier aus Madagaskar. Außerdem werden einheimische Fossilien aus der Pfalz präsentiert, heißt es in einer Mitteilung.

Den Schwerpunkt bildet das Zeitalter der Dinosaurier: Präsentiert werden zum Beispiel Knochen und Zähne von 150 Millionen Jahre alten Dinosauriern aus Wyoming in den USA. Die Exponate stammen aus einer Privatsammlung von Maximilian Wolf aus Contwig. Viele Fundstellen der gezeigten Fossilien habe er selbst besucht, weshalb er auch über Hintergründe zu Ausgrabung, Freilegung und Präparation berichten werde, heißt es weiter.

Eröffnet wird die Ausstellung am Dienstag, 12. Mai 2026, mit einer Vernissage. Das Museum unterm Trifels hat montags geschlossen. Dienstags bis freitags ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.

Infos

Telefon 06346 9659760, E-Mail museum@annweiler.de.