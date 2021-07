Ob römische Kastelle, mittelalterliche Burgen, eindrucksvolle Atombunker oder mächtige Festungssysteme: Die Geschichte des Festungsbaus am Oberrhein ist vielfältig und hat Spannendes zu bieten. Mehr als 30 deutsche und französische Befestigungsanlagen sind in diesem Jahr Teil des Festungssommers, der dazu einlädt, ein beeindruckendes Stück mitteleuropäischer Kulturgeschichte kennenzulernen. Die dazugehörige Wanderausstellung „Festungen am Oberrhein“ macht derzeit Halt im Landauer Museum für Stadtgeschichte: Noch bis einschließlich Samstag, 24. Juli, können Besucher in der Maximilianstraße Neues über die vergangenen 350 Jahre des Festungsbaus in der Region lernen. Die Ausstellung, die von der Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz konzipiert wurde, wird vom Büro für Tourismus der Stadt Landau und dem hiesigen Festungsbauverein präsentiert. Dazu gibt es eine Festungskarte mit allen teilnehmenden Werken. Wer möchte, kann auf seiner Erkundungstour außerdem Stempel sammeln. Der dazugehörige Pass gibts unter anderem beim Büro für Tourismus oder im Museum. Ab zehn Stempeln hat man die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen.

Weitere Informationen gibt es unter www.vis-a-vis-pamina.eu/festungen.