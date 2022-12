Verbandsbürgermeister Christian Burkhart wird am Montag um 12 Uhr im Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung in Annweiler die Ausstellung „50 Jahre Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels“ eröffnen. Die Schau zeigt auf mehreren Tafeln die historischen Vorläufer sowie die Geschichte der Verbandsgemeinde ab ihrer Gründung im Jahr 1972. Schwerpunkte bilden die Überblicksvorstellung der Ortsgemeinden und die Darstellung der Aufgaben der Verbandsgemeinde mit ihren Feuerwehren, Schulen und Einrichtungen wie etwa dem Trifelsbad, der Jugendpflege oder der Volkshochschule. Die Ausstellung läuft dann bis Freitag, 23. Dezember, und kann dann zu den Öffnungszeiten der Verwaltung besucht werden.