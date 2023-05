Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Donnerstag ist im Frank-Loebschen Haus in Landau die Wanderausstellung „1700 Jahre jüdisches Leben – Tradition und Identität der Juden in Rheinland-Pfalz“ eröffnet worden.

Der Ort passt in mehrfacher Hinsicht, wie Bürgermeister Maximilian Ingenthron sagte: Im Haus, das den Urgroßeltern Anne Franks gehörte, gibt es bereits eine Dauerausstellung