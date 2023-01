Die Deportation von über 6500 Juden aus Baden, Pfalz und Saarland ist Thema der Wanderausstellung „Gurs 1940“ von 25. Januar bis 5. März im Frank-Loebschen Haus in Landau. Veranstalterin ist das städtische Kulturbüro. Die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz (GHWK) hat die Ausstellung in deutscher und französischer Sprache erarbeitet. Sie zeigt den Ablauf einer der ersten systematischen Deportationen durch die Nationalsozialisten und beschreibt die Zustände im Lager Gurs in Südfrankreich anhand von Berichten, Fotos und Zeichnungen. Begleitend zur Ausstellung wird am 28. Februar der Film „Der Hölle entkommen – Kinder von Gurs überleben im Versteck“ gezeigt, in dem Zeitzeugen berichten.