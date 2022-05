Für den Innovationspreis Neo 2022 der Technologie Region Karlsruhe werden Entwicklungen gegen Hacker-Angriffe gesucht. Beispielsweise technische Konzepte zur Vermeidung von Angriffen, Methoden zur Identifikation von Schwachstellen oder Handlungsoptionen für den Notfall. Außerdem Projekte zur Sensibilisierung, Prävention oder zum Umgang mit Bedrohungslagen. Bis zum 19. Mai können sich Unternehmen, Institutionen, öffentliche Verwaltungen und Wissenschaftseinrichtungen an der Ausschreibung beteiligen. Landrat Dietmar Seefeldt ruft Unternehmen und Institutionen in Bereichen der Cybersecurity zur Teilnahme auf: „Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet voran, gleichzeitig häufen sich auch Cyberattacken im digitalen Raum. Dadurch entsteht teils großer finanzieller und gesellschaftlicher Schaden. Entwicklungen in der Cybersicherheit sind gefragter denn je.“ Der Innovationspreis ist mit 20.000 Euro dotiert. Eine Fachjury trifft unter allen Einreichungen eine Vorauswahl. Bei der Preisverleihung am 21. Oktober in Ettlingen werden die Preisträger bekanntgegeben. Mehr Informationen zum Innovationspreis Neo 2022 und zur aktuellen Ausschreibungen finden sich unter trk.de/neo2022.