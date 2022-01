Die Ausländerbehörde hat aufgrund einer personellen und organisatorischen Umstrukturierung ab dem 31. Januar zwei Wochen für Besucher geschlossen. Darüber informiert die Kreisverwaltung. In dieser Zeit sind die Mitarbeiter auch telefonisch nicht zu erreichen. Dringende Angelegenheiten können jedoch per Mail an abh@suedliche-weinstrasse.de übermittelt werden. Termine können wieder ab Donnerstagnachmittag, 10. Februar, für den darauffolgenden Montag vereinbart werden.