Lina Kraft ist begeistert von ihrem Beruf. Als Glasergesellin wurde sie Landessiegerin in Rheinland-Pfalz und ist dritte Bundessiegerin. Wie geht es weiter?

Die korrekte Berufsbezeichnung für die 22-Jährige nach ihrer Lehrzeit lautet „Glaserin mit Fachrichtung Verglasung und Glasbau“. Ihre Leidenschaft für diesen Beruf mit farbigem, meist mundgeblasenem Glas ist ansteckend. In unzähligen Varianten kann der Werkstoff als konkrete Darstellung oder abstrakt zusammengesetzt werden; in ebenso vielen Varianten verändert er das Licht.

Geboren ist Kraft in Kranichfeld in Thüringen. Nach dem Abitur macht sie ein freiwilliges soziales Jahr in der Denkmalpflege im leerstehenden Kloster Haydau in Altmorschen. Sie verfugte Böden, arbeitete im Archiv und führte Besucher durch die Anlage. „Dort habe ich von diesem Beruf gehört und dann ganz viele Bewerbungen geschrieben“, erzählt sie. In der Werkstatt Glaskunst Krumholz in Bad Bergzabern machte sie schließlich bei Glasermeisterin Karin Histing ihre Lehre. Krumholz ist ein Traditionsbetrieb, der seit 1890 besteht. Eugen Krumholz führte ihn bis 2018. 2015 kam Karin Histing in den Betrieb, den sie 2018 als Chefin übernommen hat.

Ein Kirchenfenster entwerfen: „Das war eine ganz große Ehre“

„Lina Kraft war meine erste Auszubildende“, erzählt Histing. Mit der Entfernung von ihrem Heimatort in die Südpfalz hat sich ihre neue Kraft allerdings verschätzt. „Ich dachte, Bad Bergzabern liegt unterhalb von Frankfurt, als ich mich beworben habe“, amüsiert sich die Gesellin heute. Nun kommt sie immer wieder gern in die Kurstadt zu Besuch, wo sie auch Freunde gefunden hat. Und sie schwärmt heute noch von einem Kirchenfenster, dass sie während ihrer Lehrzeit entwerfen durfte. „Das war eine ganz große Ehre für mich“, sagt sie.

„Wir sind fast nur in Kirchen tätig, teils bis Stuttgart“, informiert ihre Chefin, Karin Histing, die derzeit noch zwei Mitarbeiter beschäftigt. Diese sanieren nicht nur Kirchenfenster, sondern belüften sie auch, damit sie keinen Schaden nehmen; ein Problem in Kirchen, das durch weniger Nutzung und Feuchtigkeit immer mehr auftrete, sagt die Chefin.

„Sie war eine Bereicherung“, schwärmt die Chefin

Zur Berufsschule, die in mehrwöchigen Blöcken stattfand, musste Lina Kraft in die Nähe von Limburg, da es zum großen Bedauern der Fachfrauen nur noch wenige Glaser und daher nur vier Berufsschulen bundesweit gibt. Das eher bescheidene Lehrlingsgehalt von rund 750 Euro hat Kraft nie abgeschreckt. Während der Lehre sei sie von ihren Eltern unterstützt worden. „Ich muss nicht reich werden, mir ist wichtig, dass mich die Arbeit erfüllt. Solange ich wohnen und essen kann, bin ich happy“, ist ihre Einstellung.

Ihre ehemalige Chefin schwärmt noch heute von ihrer Auszubildenden. „Sie war eine Bereicherung, sehr engagiert, hat Dinge sehr schnell verstanden und auch umgesetzt, es war positiv, dass sie da war“, ist das Lob von Karin Histing. Lina könne sich für Dinge begeistern, arbeite präzise und habe ein Auge für Ästhetik. „Da der Betrieb recht klein ist, durfte ich auch alles mitmachen“, berichtet Lina Kraft.

Drei Mal im Ahrtal in einem Fluthilfecamp

Nach der Gesellenprüfung studiert sie jetzt in Köln an der technischen Hochschule Konservierung und Restaurierung von Kunst und Kulturgut mit der Fachrichtung Glasmalerei. Erstes Ziel ist der Bachelor-Abschluss. Und dann? „Der Master natürlich“, sagt die junge Frau und lacht. Das heißt, sie macht weitere viereinhalb Jahre eine Ausbildung. Und dann? „Ich möchte handwerklich arbeiten, am liebsten in einer Mischung aus Alt und Neu.“ Ihr Studium finanziert sie selbst: „Ich kann doch während des Studiums arbeiten.“

Zudem engagiert sie sich ehrenamtlich. Drei Mal war sie während ihrer Ausbildung im Ahrtal in einem Fluthilfecamp. „Ich habe mit Lehmputz gearbeitet und durfte einem Ofenbauer helfen, das war cool“, erzählt sie. In diesem Jahr hilft sie zwei Wochen in einem Denkmalrettercamp in Helmstedt bei Hannover mit. „Es ist ein Vierseithof, teilweise von 1607, da sind dann rund 300 Leute, das ist toll.“ Wer behaupte, die Jugend sei bequem, solle doch einfach mal vorbeikommen.

„Fände es toll, wenn Glaskunst mehr wertgeschätzt würde“

Der Beruf hat ihr auch geholfen, ihre Höhenangst zu überwinden. „Heute mag ich Hebebühnen, durch die Arbeit ging die Höhenangst weg“, erzählt Lina Kraft und strahlt, als sie der Mitarbeiterin der RHEINPFALZ das Glaslager ihres Lehrbetriebs zeigen darf, wo rund 800 verschiedene, meist mundgeblasene, farbige, größere oder kleinere Glasscheiben lagern. „Ich fände es toll, wenn Glaskunst mehr wertgeschätzt würde, auch von Privatleuten, zum Beispiel bei Leuchten oder der Gestaltung von Türen oder Fenstern.“ Sie selbst möchte am liebsten alle Gebäude sehen, an denen etwas mit Glaskunst gestaltet wurde.