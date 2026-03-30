69 Schülerinnen und Schüler der IGS Landau haben ihre Abiturzeugnisse erhalten. Die Spitzenleistungen wurden geehrt.

Bei der Abiturfeier der IGS Landau wurden Noah Stilb (Chemie), Solveig Köppen und Raphael Zimmer (Deutsch), Lucia Kapsitz (Englisch und Mathematik), Frieda Kettering (Biologie) sowie Samira El-Baaklini (interdisziplinär) für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Ebenfalls mit einer Ehrung bedacht wurden Hermine Bludovsky, Johanna Schulte, Noah Stilb (Demokratiebildung an der IGS), Mara Wadlinger (Demokratiebildung an der IGS und besonderes Engagement in der Schulgemeinschaft), Luisa Hartmann, Nele Höppchen, Jule Kaiser und Léon Kniller (besonderes Engagement in der Schulgemeinschaft).