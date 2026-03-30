60 Abiturientinnen und Abiturienten haben ihr Reifezeugnis am Evangelischen Trifels-Gymnasium durch Schulleiter Steffen Jung und MSS-Leiterin Christine Wutschik erhalten.

Folgende Schülerinnen und Schüler wurden von der stellvertretenden Schulleiterin Andrea Rempe für ihr Engagement und ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet:

Preis der Landeskirche für das beste Abitur: Frederike Becker und Katharina Kempf; Preis des Bildungsministeriums für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz: Katharina Kempf und Leo Dreisigacker; Preis der Evangelischen Kirche der Pfalz für besondere Leistungen im Fach Religion: Inka Hinnersmann (Martin-Bucer-Preis); Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch: Frederike Becker; Preis für die besten Leistungen im Fach Mathematik: Colin Hatard (Deutsche Mathematiker-Vereinigung); Preis für die beste Leistung im Fach Physik: Samuel Hust (Deutsche Physikalische Gesellschaft); Preis für die beste Leistung im Fach Biologie: Frederike Becker (Fachschaft Biologie); Preis für die beste Leistung im Fach Englisch: Colin Hatard und Emma Kämmerer (Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz); Preis für die beste Leistung im Fach Erdkunde: Frederike Becker (Fachschaft Geschichte); Preis für die beste Leistung im Fach Geschichte: Katharina Kempf (Philologenverband Rheinland-Pfalz) und Charlotte Kärgel (Fachschaft Geschichte); Preis für herausragende Leistungen im Fach Bildende Kunst: Helena Petermann (Beran-Preis).