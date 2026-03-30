29 Abiturientinnen und 33 Abiturienten wurden am PAMINA-Schulzentrum Herxheim die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife überreicht.

In diesem Abiturjahrgang des Herxheimer Gymnasiums wurden laut Mitteilung der Schule 24 Abiture mit einem Schnitt besser als 2 abgeschlossen, dabei wurde einmal die Note 1,0 erreicht.

Für herausragende Leistungen wurden folgende Preise vergeben: Biologie: Jule Rieder, Kyra Weber, Chemie: Marin Cosić und Yannis Neumann, Scheffelpreis für Deutsch: Jule Marie Rieder, Englisch: Vincent Huber, Johanna Kellermann, Hanna Seither, Zeysan Yurdakul, Emilia Zinn, Erdkunde: Nelli Jordan, Französisch: Mari Müller, Geschichte: Tim Schreiber, Latein: Yannis Neumann, Mathematik: Jule Marie Rieder, Musik: Leo Helfer, Johanna Kellermann, Kyra Weber, Franziska Wehn, Physik: Johanna Kellermann, Vanessa Müller, Benedict Reuther, Sozialkunde: Vincent Strauß, Sport: Mika Jürgen Metz, Preis des Ministers für besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft: Leonie Weber, Förderverein für das beste Abitur: Jule Rieder, Qualipass-Zertifizierung und MINT-Zertifikat: Johanna Kellermann.